Włochy. Miasteczko oferuje bezpłatne wakacje

Pandemia koronawirusa silnie uderzyła w sektor turystyczny. Straty tego sektora gospodarki we Włoszech szacowane są na miliardy euro. Teraz mała miejscowość w regionie Molise na południu Włoch chce przyciągnąć turystów darmowymi wakacjami. To kolejny element promocji tego regionu. Rok temu władze miasta zachęcały nowych mieszkańców do osiedlania się właśnie w tym miejscu. Dlaczego? To najszybciej wyludniający się region we Włoszech.