Warszawa. Znalezisko na budowie metra. "Mamy nadzieję, że to jeszcze nie piekło"

Podczas budowy I i II linii metra w Warszawie odnaleziono wiele przedmiotów, które spoczywały pod ziemią nawet przez wieki. We wtorek, 8 grudnia na budowie warszawskiego metra znaleziono rogi dawno wymarłego zwierzęcia. Jak donosi na Twitterze miasto Warszawa, w środę pracownicy natknęli się na kolejne.

Rogi żubra na budowie metra - mogą mieć tysiące lat

"To nie koniec znalezisk na budowie metra warszawskiego. Wykopaliśmy kolejne rogi o długości ponad metra. Mamy nadzieje, że to jeszcze nie piekło. Roku 2020 skończ się wreszcie!" - czytamy w opisie do zdjęć kolejnego znaleziska.