Waży tyle co dwuzłotówka. Najmniejszy ptak Europy jest także w Polsce

Mysikrólik to najmniejszy ptak nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Waży zaledwie ok. 5-6 gramów, a długość jego ciała zazwyczaj nie przekracza 9 cm. Zachwyca swoją delikatnością i zdolnością do przemierzania ogromnych dystansów.

Mimo że mysikróliki odlatują z Polski na zimę na południe Europy oraz do afrykańskich krajów, te maleńkie ptaki możemy zobaczyć przez cały rok. Są bowiem takie, które pokonują cały Bałtyk, aby z północy Europy przylecieć do nas. Odbywają swoje jesienne migracje, aby zimować w cieplejszych rejonach, takich jak np. puszcza Białowieska czy Augustowska.

Ciekawa jest etymologia nazwy tego gatunku. "Mysikrólik to nie tylko urocza nazwa, ale także świetne odzwierciedlenie jego wyjątkowych cech" - czytamy w poście Lasów Państwowych. "Pierwszy człon nazwy, mysi, nawiązuje do rozmiarów ptaka. Ale skąd królik w nazwie? Otóż, człon ten nawiązuje do łacińskiego słowa regulus, co oznacza mały król. A wszystko za sprawą żółtego paska na głowie, który przypomina koronę" - tłumaczą leśnicy.