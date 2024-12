Nigdy tak nie rób. Można zaszkodzić, zamiast pomóc

Większe ptaki, takie jak łabędzie nieme czy kaczki krzyżówki, chętnie zjedzą ziarna zbóż, np. słonecznika czy kukurydzy. Będą im także smakować gotowane i pokrojone, ale niesolone warzywa, takie jak marchew, ziemniaki, buraki czy kapusta. Leśnicy podkreślają, że pokarmu nie należy wrzucać do wody, lecz pozostawiać go w spokojnych i czystych miejscach, takich jak trawniki w parku lub brzegi rzek, aby ptaki w przypadku wystąpienia zagrożenia mogły szybko zareagować - uciec lub wzbić się do lotu.