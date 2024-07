Wezwała pomoc. Na klatce znalazła jedne z największych pająków świata

Ptaszniki

Prezes fundacji, weterynarz Przemysław Łuczak poinformował, że jeden z pająków to ptasznik białokolanowy (Acanthoscurria geniculata), który na wolności występuje jedynie w Brazylii. Natomiast drugi to ptasznik Brachypelma spp, którego najczęściej spotkac mozna w rejonach Meksyku. Weterynarz dodał również, że ptaszniki to jedne z największych pająków na świecie. Wyjaśnił, że ich jad nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowego dorosłego człowieka.