Wideo z Islandii ma już 5 mln wyświetleń. "Byłem w szoku"

Osoba, która nagrała wideo, używa go teraz do ostrzeżenia innych osób. "Fale wyglądają na spokojne i małe, ale w rzeczywistości są tak potężne, że wciągają ludzi do oceanu, a niektórzy tu zginęli. Ludzie zrobią wszystko dla filmu/zdjęcia" - napisał autor nagrania. Internauci również nie pozostawili filmiku bez komentarza. "Ludzie jak zwykle nieodpowiedzialni", "Byłam tam i naprawdę można nogi połamać przez fale, już nie wspominając, jak ta woda wciąga i jest lodowata", "Podczas pobytu w Islandii byłem w szoku, jak mało osób przestrzega zasady", "Byłem dokładnie w tym miejscu i prawie zostałem uderzony przez ogromną skałę, która spadła z tego klifu. Niesamowite miejsce, ale bardzo niebezpieczne" - piszą użytkownicy TikToka.