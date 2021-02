Wielka Brytania. Obowiązkowa kwarantanna w hotelach od 15 lutego

Od 18 stycznia podróżni przyjeżdżający do Anglii drogą lotniczą, promem i pociągiem mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego do 72 godzin przed przybyciem. Negatywny wynik testu nie zwalnia z obowiązku 10-dniowej izolacji po przybyciu z kraju.

Wielka Brytania - kwarantanna w hotelach

Jak podała stacja BBC, powołując się na rządowy dokument - rząd zwróci się do kierownictwa hoteli o zapewnienie miejsc noclegowych dla ponad tysiąca nowych osób każdego dnia. Wykorzystane do tego mają być hotele w pobliżu londyńskich lotnisk Heathrow, Gatwick i London City oraz lotnisk w Birmingham, Bristolu, Manchesterze, Edynburgu, Glasgow i Aberdeen.

Pasażerowie przyjeżdżający z krajów wysokiego ryzyka mieliby spędzać 10 dni w swoich pokojach, do których podawane byłyby trzy posiłki dziennie, a każde wyjście poza pokój odbywałoby się w towarzystwie pracownika ochrony.

Wielka Brytania - kwarantanna w hotelach za 80 funtów za dobę

Według źródła z sektora hotelarskiego, na które powołuje się BBC, rząd wyliczył, że będzie to kosztować ok. 80 funtów (411 zł) za osobę na dobę, choć nie jest jeszcze przesądzone, czy płacić za to miałyby płacić osoby poddane kwarantannie czy budżet państwa.