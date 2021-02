Dania. Szczepionkowe paszporty coraz bliżej. To pierwszy kraj w Europie

Władze szukają też bez przerwy pomysłów na jak najszybszy powrót do normalności. Wielu ekspertów uważa, że sprawę ułatwiłyby tzw. paszporty szczepionkowe. Chęć wprowadzenia takiego dokumentu zadeklarowała w tym tygodniu Dania.

Dania - paszporty szczepionkowe coraz bliżej

Dania - kontrowersje wokół paszportów szczepionkowych

Decyzja budzi ogromne kontrowersje. Rzecznik Komisji Europejskiej ds. praworządności Christian Wigand odniósł się w czwartek, 4 lutego do planów duńskiego rządu.

Paszporty szczepionkowe - chętna także Grecja, WHO na nie

Przypomnijmy, że temat cyfrowych paszportów pojawił się już podczas przyjęcia przez Unię Europejską wspólnych wytycznych dotyczących zaświadczeń o szczepieniach przeciw COVID-19, które mają być wzajemnie honorowane przez państwa Wspólnoty. Certyfikaty mają służyć jedynie do celów medycznych.

Premier Grecji Kyriakos Micotakis w liście do szefowej KE Ursuli von der Leyen wprost stwierdził, że akceptowane w całej Unii zaświadczenia o szczepieniach mogłyby ułatwić swobodę podróżowania po Europie zaszczepionym osobom.

Micotakis zaznaczył co prawda, że dokument nie byłby wymogiem dla przekroczenia granicy, ale dałby pewność zaszczepionym osobom, że mogą to zrobić. Na razie jednak wszystkich wjeżdżających do Grecji obowiązuje kwarantanna, konieczność posiadania negatywnego wyniku testu ma COVID-19, a na miejscu obowiązuje zakaz przemieszczania się.