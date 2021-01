Wielka Brytania. Rząd krytykuje influencerów, bo zachęcają ludzi do podróżowania

Influencerzy podróżujący do egzotycznych krajów zostali publicznie skrytykowani przez brytyjską minister spraw wewnętrznych Priti Patel. Polityk powiedziała, że zachowanie celebrytów jest niedopuszczalne w czasie pandemii. Rząd ma na nich sposób.

Wielka Brytania z powodu drugiej fali pandemii wprowadziła ścisły lockdown, który ma potrwać co najmniej do początku marca. Jak poinformował brytyjski rząd, w tym czasie, poza nielicznymi wyjątkami, zakazane są wszelkie podróże. Osoby przyjeżdżające do kraju zobowiązane są zaś do odbycia kwarantanny.

Wielka Brytania - minister karci influencerów

Zakazy i obostrzenia nie wszystkich powstrzymują jednak przed podróżowaniem. Niektórzy mimo obostrzeń wybierają się na wakacje, a swoimi wojażami chwalą się w mediach społecznościowych. Do influencerów swoje słowa skierowała przemawiająca w parlamencie brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

– Widzimy mnóstwo influencerów, którzy w mediach społecznościowych chwalą się tym, w jakim kraju obecnie przebywają. Przede wszystkim chodzi o słoneczne części świata. To nieakceptowalne zachowanie. Wyjazdy na wakacje nie są wyjątkami od zakazu podróży. To ważne, aby obecnie ludzie pozostali w domach – mówiła brytyjska polityk. – Jest jasne, że obecnie zbyt wielu pasażerów wylatuje i przylatuje do naszego kraju każdego dnia – dodała.

Wielka Brytania - dodatkowe obostrzenia dla podróżnych

Minister postanowiła ograniczyć możliwości wyjazdowe i ogłosiła, że każdy pasażer, wybierający się w podróż, będzie zobowiązany złożyć na lotnisku pisemną deklarację dotyczącą celu wyjazdu. Dokumenty będą sprawdzane przez pracowników lotniska w czasie odprawy.

Brytyjski rząd zapowiedział też, że osoby powracające do kraju państw znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka będą zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Ma się ona odbywać nie w domu, a w specjalnie wyznaczonym przez rząd obiekcie. Pokrycie kosztów pobytu będzie leżało po stronie osoby odbywającej kwarantannę. Koszty mają wynosić ok. 1,5 - 2 tys. funtów. (ok. 5 - 10 tys. zł).

Anna Dereszowska: "Zanzibar obecnie bardziej przypomina polską kolonię"

Źródło: "Fly4free"