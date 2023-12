Wielki dzień w warszawskim zoo. "Piękny maluszek"

Baby boom w warszawskim zoo

Ogród zoologiczny w stolicy poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o narodzinach myszojelenia, które miało miejsce w ptaszarni. "Malutka, puchata kuleczka ma ok. 10 cm wysokości, ale jest bardzo rezolutna i samodzielna, chociaż, póki co, nie odstępuje swojej mamy na krok! Maluch zaraz po narodzinach wstał na maleńkich nóżkach i poznawał zakamarki woliery" - czytamy we wpisie. W tym momencie nie jest jeszcze znana płeć zwierzaka.