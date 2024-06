Wielkie niebezpieczeństwo w dziecięcym łóżku. Jest nagranie

Jadowity gatunek

Czarny wąż czerwonobrzuchy to jadowity gatunek węża pochodzący z Australii. Najczęściej pojawia się we wschodniej i południowej części tego kontynentu, choć zdarzają się przypadki spotkania z gadem także w innych rejonach. Węże te mogą osiągać aż do półtora metra długości, ten znaleziony w dziecięcym łóżku był średniej wielkości.