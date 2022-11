Wielkie zmiany w British Airways. Takich rewolucji jeszcze nie było

Co ciekawe nowe postulaty dotyczą wszystkich pracowników. Z przywilejów mogą korzystać zarówno stewardzi, jak i piloci samolotów. Mimo złagodzenia obostrzeń firma zachęca jednak do noszenia subtelnego makijażu oraz dążenia do naturalnego wyglądu. Nadal zabronione pozostają czarne oraz neonowe lakiery do paznokci.