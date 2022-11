Utrudnienia dla turystów. Chodzi o schronisko Murowaniec

Hala Gąsienicowa to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miejsc w polskich Tatrach, a do tego idealna baza wypadowa do rozpoczęcia wędrówki w wyższe partie gór. Zlokalizowane jest tam schronisko PTTK Murowaniec. Niestety jego działalność w najbliższych dniach będzie ograniczona.