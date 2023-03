Wilczy Szaniec. Zwiedzanie "kryjówki" Hitlera

By dotrzeć do ruin kwatery Hitlera, trzeba kierować się do Gierłoży. Można tam dojechać samochodem lub autobusami PKS z oddalonego o około 8 km Kętrzyna. Od 1 kwietnia do 30 września Wilczy Szaniec jest dostępny dla turystów codziennie od godz. 8:00 do godz. 20:00, a od 1 października do 31 marca od godz. 8:00 do godz. 16:00.