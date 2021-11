Wilki miały udawać psy. Zaczęły wyć zamiast szczekać

Łajki są podobne do wilków

Łajka to ogólna nazwa psa, obejmująca wiele ras psów z grupy szpiców, z północy kontynentu eurazjatyckiego, hodowanych od Skandynawii po Ocean Spokojny. Do dzisiaj większość z nich zachowała wiele cech pierwotnych, ukształtowanych bardziej przez naturę niż przez człowieka - posiadają one wiele cech atawistycznych upodabniających je do wilków.