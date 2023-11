Wizz Air dostał zgodę na loty do Indii. Szykuje się tani hit

Jeśli połączenie z Europy do Indii dojdzie do skutku, to może okazać się prawdziwym hitem. Obecnie lot z Polski (z przesiadką) można zarezerwować od ok. 1,5 tys. zł. Po uruchomieniu lotów z Włoch, na pewno dałoby się taniej zorganizować podróż do tego azjatyckiego kraju.