Wizz Air ogłasza nową trasę. Z Gdańska polecimy na Cypr

Linie lotnicze uruchamiają coraz więcej połączeń i mimo wielu niedogodności na pewno znajdą się chętni do korzystania z kolejnych okazji do taniego podróżowania. Już od 2 sierpnia będziemy mogli skorzystać z nowej oferty Wizz Air'a, w której przewoźnik proponuje nam przelot z Gdańska do Larnaki już za 89 zł.