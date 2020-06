Wakacje 2020. LOT uruchomi 130 połączeń do 36 wakacyjnych kurortów

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią 130 połączeń do 36 najpopularniejszych europejskich kurortów. Wszystko w ramach letniej siatki połączeń. W lipcu i sierpniu podróżni będą mogli podróżować m.in. do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Bilety już od 99 zł.

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły letnią siatkę połączeń, która kryje się pod hasłem #LOTnaWakacje. W lipcu i sierpniu będziemy mogli wybrać się na urlop do 36 europejskich kurortów cieszących się największą popularnością wśród turystów. Samoloty będą latały z dziesięciu krajowych portów lotniczych.

Już od 3 lipca będziemy mogli polecieć m.in. do Chorwacji, Hiszpanii, Włoch, na Maltę, do Bułgarii, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii, na Cypr, do Albanii czy na wyspy Santorini, Kos, Korfu i Kretę. Wszystkie rejsy oferowane przez przewoźnika są bezpośrednie oraz dostępne z lotnisk w całej Polsce.

Wakacje 2020. LOT uruchamia więcej połączeń z Polski

Lot rozszerza zarówno swój dotychczasowy rozkład połączeń krajowych, jak i rejsów międzynarodowych średniego i dalekiego zasięgu.

"Bezpośrednie połączenia wakacyjne LOT-u oferowane będą zarówno z lotnisk obsługujących dotychczas wznowione rejsy międzynarodowe, czyli z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina i Rzeszowa, jak i z trzech nowych portów lotniczych – Bydgoszczy, Katowic i Lublina" – informuje LOT.

Bezpośrednie loty z Polski. Z których lotnisk polecimy na wakacje LOT-em?

Jak informuje przewoźnik, z Warszawy polecimy m.in. na Palma de Mallorca, Kalamatę, do Rzymu-Fiumicino, Alicante, Malagi, Aten, Barcelony, Burgas, Chanii, Katanii, Dubrownika, Heraklionu, Larnaki, Nicei, Rimini, Salonik, Splitu, Tbilisi, Podgoricy, Warny, Wenecji, Zadaru, na Maltę, Sardynię oraz na wyspy Korfu, Skiathos, Kos, Rodos i Zakynthos.

- Z Gdańska polecimy do Barcelony, Salonik, Dubrownika, Splitu, Zadaru, Burgas, Chanii, Tirany, na lotniska Rzym-Fiumicino i Kawala oraz wyspy Rodos i Korfu

- z Krakowa udamy się do Rzymu-Fiumicino i lotniska Kalamata, do Barcelony, Zadaru, Chanii, Dubrownika, Salonik i na wyspy Santorini, Korfu, Zakynthos

- z Lublina do Splitu i na wyspę Korfu

- Katowic-Pyrzowic do Salonik, Chanii, Heraklionu, Burgas, Splitu, Tirany, Palma de Mallorca i na wyspy Kos, Rodos oraz Zakynthos

- Z Poznania polecimy do Rzymu-Fiumicino, Kawala, Barcelony, Burgas, Spilitu, Palma de Mallorca, Podgoricy, Dubrownika, Heraklionu oraz na wyspy Zakynthos i Korfu

- z Wrocławia do Burgas, Rzymu-Fiumicino, Palma de Mallorca, Kawala, Salonik, Barcelony, Chanii, Heraklionu, Dubrownika oraz na wyspy Kos, Rodos, Korfu i Santorini

- ze Szczecina do Zadaru

- z Rzeszowa do Barcelony, Zadaru, Salonik i Burgas

- z Bydgoszczy do Zadaru i na wyspę Zakynthos.

Bilety zaczynają się już od 99 zł w jedną stronę.

Źródło: "Business Insider"

