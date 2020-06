Wakacje 2020. Gdzie mogą wyjechać Polacy?

W sobotę, 13 czerwca Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Polacy i obywatele UE mogą wjeżdżać i wyjeżdżać z kraju bez konieczności przechodzenia kwarantanny. Kontrole graniczne mają teraz wyrywkowy charakter, tak jak to miało miejsce przed pandemią i tymczasowym zamknięciem granic.

Jednak to, że w teorii możemy podróżować po krajach UE. Nie oznacza, że wszędzie wjedziemy bez problemu. Niektóre kraje nie uznały bowiem Polski za "kraj bezpieczieczny" w kwestii koronawirusa. Polacy mogą swobodnie podróżować do krajów unijnych, które tak jak nasz nie wymagają przechodzenia kwarantanny po wjeździe i po powrocie do Polski.