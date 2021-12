Spełniają wymogi, ale nie mogą wejść na pokład. Pasażerowie Ryanaira wściekli

"Odwiedzam rodzinę w Boże Narodzenie. Mam przyjemność lecieć najgorszą europejską linią lotniczą Ryanair. Dzisiaj rano wysłali mi e-maila z informacją, że mogę wjechać do Włoch tylko, jeśli mam negatywny wynik testu PCR, co nie jest prawdą. Można też wykonać szybki test antygenowy w ciągu 24 godzin przed podróżą. Potwierdzają to strony internetowe rządu brytyjskiego i włoskiego" - napisał jeden z użytkowników.