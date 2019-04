Władze lotniska w Zagrzebiu próbują podjąć współpracę z tanimi liniami lotniczymi

Tanie linie lotnicze szerokim łukiem omijają lotnisko w Zagrzebiu. Wkrótce może to się zmienić. – Rozumiemy zasady, na jakich przewoźnicy niskokosztowi prowadzą interesy i jesteśmy otwarci na współpracę z nimi - powiedział prezes chorwackiego portu.

Lotnisko w Zagrzebiu na tle innych europejskich portów uważane jest za jedno z najdroższych w Europie. Dlatego do tej pory linie lotnicze omijały go szerokim łukiem. Głównym powodem są zbyt wysokie opłaty pasażerskie.

Póki co port lotniczy skazany jest na tradycyjnych przewoźników. W sezonie zimowym jedynątanią linią lotniczą jaka latała była Eurowings. Teraz władze lotniska w stolicy Chorwacji chcą to zmienić. Próbują zachęcić Ryanaira, Wizz Aira do podjęcia współpracy.