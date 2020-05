Władze Zakopanego: "turyści, pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa! Zasłaniajcie usta i nos"

- Obserwujemy, że w związku z przywróceniem ruchu turystycznego i otwarciem szlaków w Tatrach do Zakopanego decyduje się przyjeżdżać coraz więcej osób. Sam Tatrzański Park Narodowy w ciągu ostatniego weekendu odwiedziło niemal 20 tys. osób. Ruch ten odczuwalny jest także w samym Zakopanem. Niestety, do tej pory wiele osób korzystających ze słonecznego weekendu ignorowało obowiązujące zasady, co wzbudziło duże obawy mieszkańców i władz miasta – informuje Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji Zakopanego.