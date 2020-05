"Dekalog bezpiecznego turysty". POT informuje, o czym każdy podróżny musi pamiętać

Polscy turyści mogą już podróżować po kraju, korzystać z usług hoteli i obiektów noclegowych oraz odwiedzać część atrakcji turystycznych. Polska Organizacja Turystyczna uważa, że to dobra prognoza na tegoroczne wakacje. Jednak co zrobić, aby nasze podróże były bezpieczne?

Rekomendacje POT-u po uzgodnieniach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym dla osób planujących wyjazdy:

• Podróżuj z osobami, z którymi spędzasz czas na co dzień. Jeżeli możesz to wyjeżdżaj z osobami, z którymi mieszkasz w jednym gospodarstwie domowym i / lub spędzasz czas na co dzień.

• Stosuj się do zasad obowiązujących w obiektach.

Zapoznaj się i stosuj do zasad odnoszących się do bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego we wszystkich odwiedzanych miejscach: obiektach noclegowych, obiektach gastronomicznych, atrakcjach turystycznych.