Włochy. Turysta zabrał na pamiątkę 2 kg piasku. Dostał 4,5 tys. zł kary

Niektórzy już wiedzą, jak kosztowne mogą być próby przemycenia do domu atrybutów wakacji. Kilka ziarenek piasku w foliowym woreczku można jeszcze zrozumieć, ale kilogramy piasku w walizce to już zdaniem lokalnych władz spora przesada. Za takie praktyki turystom grożą srogie kary.

Turyści okradają Sardynię z piasku

Władze Sardynii od lat borykają się z "okradaniem" przez urlopowiczów plaż. Media wciąż apelują do turystów o to, by nie próbowali przewozić butelek, woreczków i innych opakowań wypełnionych piaskiem.