"Ukradł” piasek z europejskiej plaży. Zapłacił za to ponad 4 tys. zł

40-letni Brytyjczyk chciał przywieźć z wakacji butelkę piasku z sardyńskiej plaży. Słono za to zapłacił. Na lotnisku wystawiono mu mandat w wysokości 1000 euro. Wywóz piasku z rajskich plaż Sardynii już dawno stał się prawdziwą plagą. Turyści nie mogą się opamiętać.

Władze Sardynii od lat borykają się z masowym wywożeniem piasku z rajskich plaż wyspy. Media wciąż apelują do turystów o to, by nie próbowali przewozić butelek, woreczków i innych opakowań wypełnionych piaskiem z lokalnych plaż.