Odesłał skradziony z plaży piasek. Postanowił to zrobić po 40 latach

Mieszkaniec Rzymu po 40 latach odesłał na Sardynię piasek, który kiedyś zabrał ze sobą na pamiątkę. Tłumaczy, że zrobił to pod wpływem kampanii działającej przeciwko turystom "kradnącym" skarby natury z włoskiej wyspy.

Sytuację opisał dziennik "La Nuova Sardegna". Piasek zwrócony przez mężczyznę uważany jest za wyjątkowy, ze względu za swój jasny kolor i sypkość. Pochodził z plaży Is Arutas na Sardynii .

"Kończyliśmy właśnie przeprowadzkę, kiedy na poddaszu w domu moich rodziców znalazłem woreczek z piaskiem. Nie było go dużo, mniej niż 500 gramów, ale kiedy to zobaczyłem, od razu wiedziałem, skąd pochodzi i postanowiłem oddać tam, skąd go zabrałem" – wyjaśnił Włoch.