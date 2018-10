Wnuczka chciała pomóc dziadkom. Sfałszowała pieczątki w paszportach

Polska Straż Graniczna zatrzymała starsze małżeństwo z Rosji. Posługiwało się ono paszportami, w których znajdowały się sfałszowane stemple. Co ciekawe, para nie miała o tym zielonego pojęcia. Za wszystkim stała ich "pomocna" wnuczka.



Sytuacja miała miejsce w niedzielę na przejściu drogowym w Kuźnicy. W kierunku wyjazdowym z Polski podążało czworo obywateli Rosji, którzy podróżowali samochodem marki Toyota. Dwoje z nich, 84-letnia kobieta i 94-letni mężczyzna okazali do kontroli paszporty , w których znajdowały się zmodyfikowane stemple polskiej kontroli granicznej.

Dziewczyna zmieniła w obu dokumentach datę wjazdu na teren Polski z 09.08.2018 na 29.08.2018. Zrobiła to na tyle nieudolnie, że funkcjonariusze bez trudu rozpoznali fałszerstwo. Rosjanie wracali podobno ze Szwajcarii, gdzie przebywali ok. 2 miesiące. Turyści złożyli wyjaśnienia i otrzymali nakaz natychmiastowego powrotu do kraju.