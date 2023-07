Wróciła z urlopu w Chorwacji. W walizce znalazła małego zwierzaka

Póki co nie podano pewnej informacji, z jakim gatunkiem skorpiona kobieta miała do czynienia. Najprawdopodobniej był to jednak euscorpius. Owe skorpiony żyją w Chorwacji i dorastają do ok. czterech cm. Charakteryzują się silnymi szczypcami, masywnym ciałem oraz krótkimi odnóżami. Z reguły są spokojne, a ich jad nie stanowi dużego zagrożenia dla zdrowia człowieka, aczkolwiek ukąszenie najczęściej powoduje wysoką gorączkę i złe samopoczucie.