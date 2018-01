Wrocław wśród kandydatów do prestiżowego tytułu. Powtórzy sukces Gdańska?

Ruszyło głosowanie na najlepszy kierunek na wakacje w Europie. Wśród kandydatów do tytułu ”European Best Destination 2018” znalazł się Wrocław. Głosować można przez 3 tygodnie - do 8 lutego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wrocław kandyduje do tytułu najlepszego kierunku w Europie na 2018 rok (Shutterstock.com)

Do tytułu ”European Best Destination 2018” nominowanych jest 20 zakątków z całego Starego Kontynentu. Nie da się ukryć, że konkurencja jest w tym roku mocna. Na liście znajdują się m.in. słynne metropolie: Paryż, Londyn, Berlin, Praga czy Barcelona. Nie zabrakło też rajskich wysp (Hvar w Chorwacji) czy malowniczych górskich miasteczek (Bohinj w Słowenii).

Na najlepszy kierunek na wakacje w Europie w 2018 r. można głosować od 18 stycznia do 8 lutego.

W zeszłym roku na podium tego prestiżowego konkursu znalazł się Gdańsk. Nominowany był jako jedyne miasto w Polsce. W głosowaniu oddano prawie pół miliona głosów. Gdańsk znalazł się na trzecim miejscu. Drugą pozycję zajął Mediolan, a pierwszą Porto.

European Best Destinations to europejska organizacja turystyczna z siedzibą w Brukseli, powołana do promocji kultury i turystyki w Europie. Od ośmiu lat organizuje głosowania na najlepszy kierunek podróży na kontynencie. Kandydaci typowani są na podstawie badań Eurostatu dotyczących turystyki w Europie oraz danych o popularności i reputacji miast w internecie.