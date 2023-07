Wspięła się na szczyt góry. Poczuła się bardzo oszukana

Jedna z odwiedzających, która spróbowała wspiąć się na górę na skuterze dla osób niepełnosprawnych, podzieliła się swoimi odczuciami. Opisała czterogodzinną wspinaczkę. Po dotarciu na szczyt, odkryła, że nie ma tam żadnego sklepu, co jeszcze bardziej spotęgowało jej rozczarowanie. W swojej opinii wspomniała, że nawet nie mogła znaleźć restauracji typu McDonald's, co skłoniło ją do skrytykowania tego miejsca.