Wybrałam się na najpopularniejszy szlak w polskich górach. Popcorn, piwo i turyści w klapkach

Tłumy nad Morskim Okiem

Do Morskiego Oka zostało już stąd tylko 20 minut. Gdy docieram do schroniska, pierwsze co czuję, to zapach popcornu. Do budki z przekąskami stoi spora kolejka. Podziwiam widok na Morskie Oko, ale widząc tłumy nad brzegiem, postanawiam najpierw zatrzymać się na szarlotkę, która zaskakuje mnie niską ceną - 10 zł. W schronisku bez problemu znajduję wolny stolik, a do kas ustawia się niewielka kolejka.