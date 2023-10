Wyjątkowe narodziny w zoo. Gatunek zagrożony jest wyginięciem

W amerykańskim zoo urodziły się trzy tygrysy sumatrzańskie

"To dwie dziewczynki i chłopiec! Dziś rano nasi weterynarze przeprowadzili rutynową kontrolę zdrowia tygrysiątek, dając chwilę odpocząć ich mamie, Anne. Cała trójka jest zdrowa i wróciła do prywatnej jaskini, gdzie umacniają więź z mamą" - czytamy we wpisie opublikowanym na profilu Nashvillle Zoo na Facebooku.