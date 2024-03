Wyjątkowy grzyb w polskich lasach. Trzeba się spieszyć, żeby go zobaczyć

Pokazali rzadko spotykane grzyby

Wzięta pod lupę czarka szkarłatna ma ponad 30 synonimów nazw naukowych. Aby zobaczyć w lesie tego wyjątkowego grzyba, trzeba się jednak spieszyć. "Jest to grzyb na ogół rzadki i w Polsce występuje w lasach i zaroślach liściastych od grudnia do maja" - czytamy we wpisie nadleśnictwa. Najczęściej jednak takie okazy spotkać można w marcu i kwietniu.