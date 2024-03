Podróż w czasie. Perełki ukryte w maleńkich wioskach Podkarpacia

Trasa III Ustrzycko-Leska i jej zabytki

Ustrzyki Dolne to popularna bieszczadzka miejscowość, przez którą przebiega część trasy III Ustrzycko-Leskiej. To świetne miejsce na nocleg oraz doskonała baza wypadowa do zwiedzania pozostałych atrakcji turystycznych dostępnych w regionie. Na terenie gminy Ustrzyki Dolne znajduje się siedem zabytkowych cerkwi, które można odwiedzić w ramach zwiedzania szlaku. Pierwszą z nich jest grekokatolicka cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Łodynie. Obecnie w obiekcie mieści się kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego. Cerkiew została wybudowana w 1862 r. Posiada dwukondygnacyjną wieżę i murowaną dzwonnicę.