O takie życie warto zawalczyć. Ciepło, nieziemskie widoki i świetne warunki do pracy

Od czasów ukazania się książki "Jedz, módl się, kochaj" Elizabeth Gilbert, Bali należy do najpopularniejszych kierunków turystycznych w Azji. To dobry wybór dla plażowiczów, ale też tych, którzy poszukują wyciszenia i duchowej przemiany. Wyspa staje się też ulubionym celem influencerów. Przyjeżdząją nie tylko po instagramowe ujęcia, ale organizują tu sobie miejsce do życia i pracy. Są wśród nich Amerykanie, Australijczycy, ale też Europejczycy, a wśród nich Polacy.