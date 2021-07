Wypoczynek u znanych sportowców. Zobacz, gdzie można pojechać

- To piękne miejsce, stworzone z myślą o rodzinnym wypoczynku. Zarówno wewnątrz, jak i wokół domku jest dużo przestrzeni. Z tarasu i balkonów roztacza się piękny widok na góry. Byłem z całą rodziną i jeśli jeszcze kiedyś przyjadę do Brennej, to liczę, że uda mi się zarezerwować Miodową Chatę - mówi Kamil z Warszawy.