Wypoczynek w Polsce jesienią. Relaks i dobry nastrój gwarantowane Odkryj malownicze miejsca Polska złota jesień to idealny moment na poznawanie naszego kraju. Nie jest jeszcze bardzo zimno, a przyroda zasypuje nas feerią barw. Warto więc choć na kilka dni wyrwać się z codzienności, ponieważ jest u nas co robić. Wędrówki malowniczymi trasami górskimi? Relaks w ośrodkach spa? A może pobyt w klimatycznych miasteczkach? Oto nasze propozycje. Polskie góry idealne na jesienny wypad Jesień to doskonała pora na wyjazd w góry. Jednym z najlepszych kierunków o tej porze roku są Rudawy Janowickie. Leżą w Sudetach Zachodnich, w bliskim sąsiedztwie Jeleniej Góry i Karpacza. Ich ogromnym atutem jest mała wysokość, która nie dochodzi do 1000 m n.p.m., dzięki czemu spacerowanie po nich to czysta przyjemność. Na początku wędrówki warto udać się do wzniesionego w XIX w. schroniska Szwajcarka, z którego można się udać się w każdy zakątek Rudaw. Największą turystyczną atrakcję stanowi kompleks kolorowych jeziorek na Wielkiej Kopie. Ścieżka przebiegająca tuż obok doprowadzi Cię do najwyższego szczytu Rudaw Janowickich, czyli Skalnika, który mierzy jedynie 945 m n.p.m. Punktami obowiązkowymi są też ruiny średniowiecznych zamków, np. Zamek Bolczów i słynna góra Sokolik. Dobrym pomysłem będą też Karkonosze oraz ich stolica, Karpacz. Warto tu m.in. odwiedzić Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce, którego historia sięga 1824 r. Będąc w tym regonie koniecznie trzeba zobaczyć Świątynię Wang. To prawdziwa perła skandynawskiego budownictwa sakralnego - została tu sprowadzona z Norwegii. W pobliżu Karpacza można spędzić czas aktywnie, niekoniecznie na górskim szlaku. Ciekawą atrakcją jest Karkonoska Ścieżka w Koronach Drzew, utworzona w czeskiej części Karkonoszy, w miejscowości Janské Lázně, ale zaledwie 40 km od Karpacza. Trasa ciągnie się 1,3 km na wysokości 45 m. Podziwiać można korony niemal 150-letnich drzew. Pieniny to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Polsce, a jesienne barwy czynią je jeszcze bardziej magicznym miejscem. Przełomy Dunajca dzielą te wapienne góry na 3 części: Pieniny Spiskie, Pieniny Właściwe oraz Małe Pieniny. Pasmo rozciąga się na długości 35 km i 6 km szerokości. Teren ten pełen jest atrakcji, które zaspokoją najróżniejsze gusta. Coś dla siebie znajdą tu nie tylko miłośnicy przyrody, ale także fani historii i poszukiwacze skarbów. A może Beskid Żywiecki? Jest drugim co do wysokości pasmem górskim w Polsce. Położony w Beskidach Zachodnich, w okolicach Żywca i Nowego Targu. Zbocza gór znajdujących się w paśmie są łagodne, dlatego po jego szlakach mogą wędrować nie tylko doświadczeni piechurzy. Najwyższy szczyt tego pasma to Babia Góra, która mierzy 1725 m n.p.m. i należy do Korony Gór Polskich. Do wyboru są także łatwiejsze szlaki, np. z Ujsół na Halę Rycerzową, na wysokości 1100 m n.p.m. To doskonały punkt widokowy, z którego możesz podziwiać najwyższe szczyty, a nawet położone niedaleko Tatry.