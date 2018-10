Jeden z siedmiu nowych polskich cudów. Zagraniczni turyści są w nim zakochani

Mowa o Kolorowych jeziorkach, które kryją w sobie Rudawy Janowickie, niewielkie pasmo górskie w Sudetach. Stawy wyglądem przypominają gorące źródła w Parku Yellowstone czy na Islandii. Aż trudno uwierzyć, że znajdują się w Polsce!

Jeziorko Purpurowe to długa na 400 m jama, wypełniona wodą o zabarwieniu silnie czerwonym. Jest to pozostałość po rozpoczętej tu w XVIII w. eksploatacji złoża łupków serycytowych. Zawierały one 26 proc. pirytu. Pierwsza kopalnia - głębinowa powstała tu w 1785 r., a złoża które eksploatowała wystarczyły na ok. 100 lat. Porzucone wyrobisko wypełniła woda, którą związki żelaza zabarwiły na kolor krwistoczerwony. Kopalnia ta nazywała się Nadzieja.