Wysadzili pijanego Polaka z samolotu. "Chwały nam to nie przyniosło"

Jeden z pasażerów samolotu lecącego 22 grudnia z Polski do Chicago zdecydowanie przesadził z ilością wypitego alkoholu. Mężczyzna co prawda nie był agresywny, ale głośno się zachowywał, przeszkadzając tym innym. Na nagraniu widać, że mężczyzna nie ma na sobie maseczki i zagaduje współpasażerów, często wyrażając swoje poglądy polityczne. Przyznaje się też do tego, że jest pod wpływem alkoholu.