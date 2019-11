Wyspa Tavolara. Ma samozwańczego króla i przyciąga ciekawskich

Na północ od Sardynii leży samotna wyspa Tavolara. Zamieszkuje ją kilkanaście osób, z czego większość to potomkowie Giuseppe Bertoleoniego, który ponad 200 lat temu ogłosił się władcą tego terytorium. Brak hoteli czy typowej, turystycznej infrastruktury nie przeszkadza ciekawskim, którzy chcą zobaczyć na własne oczy nieoficjalne najmniejsze królestwo świata.

Tavolara to niewielka wyspa u północno-wschodnich wybrzeży Sardynii , w pobliżu Zatoki Olbia . Ma jedynie 5 km długości i nieco ponad kilometr szerokości. Przybył na nią w 1807 r. Giuseppe Bertoleoni , aby rozpocząć nowe życie z jedną ze swoich dwóch żon oraz dziećmi. Powód osiedlenia się był prosty – mężczyzna chciał uniknąć wysokich opłat związanych z byciem w związku bigamicznym.

Kiedy Bertoleoni zorientował się, że niewielkie terytorium nie zostało uwzględnione w żadnej dokumentacji, ogłosił siebie królem. Tytuł ten został mu ustnie nadany w 1836 r. przez władcę Sardynii Carla Alberto, który odwiedził samozwańczego monarchę. Co ciekawe, kilka lat później Alberto chciał przejąć Tavolarę. Giuseppe postanowił więc udać się do Turynu, aby osobiście porozmawiać z królem Sardynii. Ostatecznie udało mu się uzyskać zwój poświadczający, że może zachować tytuł. Od tamtego momentu, aż do czasów współczesnych, wyspą rządzi rodzina Bertoleoni.