Wyspy Kanaryjskie idealne na urlop w marcu. Wycieczki tańsze o prawie 50 proc.

Pięknie, ciepło i blisko. Kanary w atrakcyjnej cenie? Jeśli już nie możesz doczekać się wakacji, to pakuj się i leć na Wyspy Kanaryjskie. Na miejscu atrakcji nie brakuje, a ceny wycieczek na marzec są wyjątkowo niskie. Na Gran Canarię można polecieć nawet o 49 proc. taniej od ceny wyjściowej.

Wiosną polecimy na Wyspy Kanaryjskie nawet o 1610 zł taniej (Shutterstock.com)

Lanzarote – królowa ognia

Na Wyspy Kanaryjskie dostaniemy się z Polski z lotniska Chopina w Warszawie bądź z portu lotniczego w Katowicach. Maksymalna długość lotu nie przekracza 5,5 godziny. Wulkaniczna wyspa ognia Lanzarote usytuowana jest najbliżej wybrzeży Afryki, jest więc najgorętsza z całego archipelagu. W marcu na wyspie jest przyjemne 25 st. C w dzień i 18 st. C nocą. 7 dni z all inclusive w marcu zarezerwujemy już od 1800 zł.

Księżycowe krajobrazy wnętrza wyspy z kraterami i zastygłą lawą, wulkan Monte Corona, bajeczne plaże typu Famara, jezioro Charco de los Clicos czy Park Narodowy Timanfaya z jaskinią lawową Tunnel de la Atlantida przez cały rok przyciągają turystów spragnionych niesamowitych widoków. Na Lanzarote zrobimy naprawdę unikalne zdjęcia, za tło mając smoliście czarny piasek, ciemne skały oraz szmaragdową od alg wodę, nad którymi unosi się specyficzny zapach siarki. To tutaj Pedro Almodovar kręcił ”Przerwane objęcia” z Penelope Cruz i Lluisem Homarem.

Fuerteventura – wydmy w roli plaż

Fuerteventura to wschodnia część upalnego archipelagu z minimalną temperaturą wynoszącą 18 st. C w najzimniejszym momencie w ciągu roku, szalenie popularna również zimą. Latem jest tutaj ponad 30 st. C, a deszcze praktycznie nie występują. Rześkość powietrza na wyspie zawdzięczamy wiejącym niemal bez wytchnienia silnym wiatrom. Na Fuercie w marcu wypoczniemy już od ok. 1800 zł (z all inclusive).

Tę najstarszą spośród Wysp Kanaryjskich charakteryzuje imponująca linia brzegowa i aż 150 km piaszczystych plaż, pięknych i szerokich. Tutejsze wybrzeże szczególnie upodobali sobie miłośnicy windsurfingu i kitesurfingu, organizowane są także liczne zawody międzynarodowe w sportach wodnych. Unikalny krajobraz Fuerteventury to z kolei chroniony rezerwat biosfery UNESCO. Wyspę porastają przede wszystkim lubiące suchy klimat rośliny endemiczne, a o soczystą zieleń łatwo tutaj jedynie w centrach najpopularniejszych kurortów.

Gran Canaria – wakacje w beztroskiej atmosferze

Na Gran Canarii występuje ciekawe zjawisko atmosferyczne – na północy bowiem jest nieco bardziej wilgotnie oraz wietrznie, część południowa wybrzeża to z kolei wyższe temperatury i bardziej suche powietrze. Beztroska atmosfera urlopowa panuje na wyspie w zasadzie przez cały rok. Wiosną temperatury w dzień przekraczają 22, nocą natomiast 18 st. C. Za 7 dni zapłacimy już o 2099 zł. W ofercie last minute można znaleźć wycieczki o nawet 49 proc. tańsze od ceny wyjściowej.

Wybrzeże okrągłej Gran Canarii oblewają wody Oceanu Atlantyckiego. W centrum wyspy nad okolicą góruje masyw górski z Pico de Las Nieves, wzniesieniem uwielbianym przez fanów trekkingu. Górzyste ukształtowanie rzeźby terenu Gran Canarii urozmaicają dodatkowo stożki wulkaniczne, wąwozy, zielone równiny. Nie oznacza to jednak, że brak tutaj piaszczystych plaż, takich jak chociażby Las Canteras czy Las Alcaravaneras. Na wyspie jest gdzie ponurkować i pouprawiać sporty wodne. Możemy z powodzeniem poszaleć na parkiecie wieczorami, zrobić zakupy w najlepszych butikach, powłóczyć się klimatycznymi uliczkami rybackich wiosek, a także zobaczyć ciekawe zabytki i istotne pod względem historycznym miejsca.

Ceny wycieczek są aktualne na dzień publikacji.