Wyspy Kanaryjskie. Setki nielegalnych imigrantów w hotelach

Jak podaje madrycki dziennik “ABC”, w ostatnich dniach na ulicach kanaryjskich miast przebywało ponad 2000 nielegalnych afrykańskich imigrantów. Byli to głównie obywatele Maroka, a władze archipelagu nie miały już "żadnego pomysłu na to, co z nimi zrobić", dlatego zdecydowano się na umieszczenie ich w opustoszałych przez pandemię hotelach.