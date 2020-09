Hiszpania. Nielegalni imigranci w hotelu na Wyspach Kanaryjskich

Dotychczas Czerwony Krzyż przewiózł do hotelu w San Bartolome de Tirajana ok. 300 imigrantów.

Hiszpania - imigranci z Afryki śpią w hotelach

Co ciekawe, burmistrz San Bartolome de Tirajana, Conchi Narvaez uważa, że obecna polityka migracyjna nie jest dobrze oceniana przez społeczeństwo. W wypowiedzi cytowanej przez "La Provincia", zaznaczyła, że "miejsca turystyczne nie są odpowiednie, bo imigranci nie są na wakacjach". Zwróciła uwagę na poważną sytuację społeczną na wyspach i zaapelowała do rządu o pomoc instytucjonalną oraz "więcej środków na ogromne potrzeby mieszkańców, którzy także chcą godnych warunków życia w swojej gminie".

Hiszpania - koroanwiurs a imigranci

Według danych MSW Hiszpanii od stycznia do końca sierpnia br. na Wyspy Kanaryjskie dotarło ok. 4 tys. nielegalnych imigrantów z Afryki. To ponad 6 razy więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Tylko w sierpniu przybyło ok. 800 imigrantów. W ciągu pierwszych czterech dni września dotarło 14 łodzi z imigrantami, w ostatnim czasie było to średnio 100 osób dziennie.