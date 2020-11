Włochy. Zakaz rozmów o koronawirusie w rzymskim barze

Bar w Rzymie - zakaz rozmów o pandemii

Nad barem została wywieszona kartka z napisem "Vietato parlare di Coronavirus", zakazującym rozmów o koronawirusie. Na drugim arkuszu znajdują się propozycje innych tematów do dyskusji przy cappuccino czy espresso, np. o celebrytach albo kto wygra popularny program telewizyjny. Żelaznym tematem jest też zawsze piłka nożna.

- Nasi goście docenili tę inicjatywę. Mówią nam: "Nareszcie możemy wypić kawę w świętym spokoju, trochę się pośmiać, pożartować i uspokoić, złagodzić całą sytuację"- wyjaśniła właścicielka. - Często słyszałam dyskusje o krzywej zakażeń, czy rośnie, czy się spłaszcza. A przecież my nie jesteśmy wirusologami, nie jesteśmy w rządzie, nie decydujemy - dodała.

Odwiedzający to miejsce mieszkańcy dzielnicy mówią, że zdają sobie sprawę z powagi pandemii, ale ponieważ budzi ona niepokój i lęki, ważne jest to, by móc na chwilę o nich zapomnieć.