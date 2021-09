Wyspy Kanaryjskie. Wybuch wulkanu na wyspie La Palma

Wybuch wulkanu na Wyspach Kanaryjskich

W poniedziałek 20 września rano podano do informacji publicznej, że z wyspy ewakuowano już 5 tys. osób, w tym 500 turystów. Na facebookowej grupie Polacy na Canarach można znaleźć mnóstwo filmów i zdjęć, na których widać, jak wulkan pluje lawą. "Oby nie było tsunami" - napisała jedna z internautek i nie są to bezpodstawne obawy. Taki wybuch może doprowadzić do gigantycznego tsunami, które powstaje w efekcie obrywu skalnego.