Szczawnica popularna jesienią. Turyści rezerwują noclegi na potęgę

Prawdziwym hitem jest tu flisacki spływ przełomem Dunajca - to jedna z jesiennych atrakcji, ponieważ sezon trwa do końca października. To niesamowita okazja do podziwiania pienińskiej przyrody z perspektywy rzeki oraz do wysłuchania gawęd flisaków. Ale nie tylko spływ łodzią jest sposobem na pokonanie Dunajca – można to zrobić bardziej ekstremalnie, na przykład próbując raftingu!