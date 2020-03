Wysychają najpiękniejsze jeziora Wielkopolski. Prognozy są niepokojące

Katastrofa ekologiczna coraz bardziej daje o sobie znać. Na naszych oczach znika Pojezierze Gnieźnieńskie. Wyschły już stawy i torfowiska, a poziom wody w Jeziorze Wilczyńskim w ciągu ostatnich lat spadł aż o sześć m.

– Mamy przed sobą kilka zadań. Po pierwsze musimy powstrzymać ubytek wody na tym terenie. Po drugie musimy uzupełnić wodę na tym obszarze, biorąc pod uwagę fakt, że retencja jest niska. Chcemy być jak najlepiej przygotowani na rok deszczowy, a wierzymy, że taki przyjdzie, by wodę z góry zatrzymać. By wykorzystać wówczas nadwyżkę wody w rzekach, by spowolnić jej spływ do Bałtyku – mówi w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Paulina Henning-Kloska.