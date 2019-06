Katastrofa ekologiczna w Wielkopolsce. Aktywiści alarmują

To nie efekt globalnego ocieplenia, a raczej działalność kopani odkrywkowej w Tomisławicach. Koryto Noteci, największego dopływu Warty, wyschło na odcinku 30 km. Ale to nie wszystko. Tempo destrukcyjnych zmian jest przerażające.

Ekolodzy zwracają uwagę na fakt, że bliskie sąsiedztwo kopalni z Notecią destrukcyjnie odbiło się też na tej drugiej co do wielkości rzeki Wielkopolski. Łukasz Supergan z Greenpeace Polska powiedział Gazecie Wyborczej, że na 30 kilometrach Noteć po prostu znikła, zostało suche koryto. Równowagi w ekosystemie nie przywróci zdaniem aktywisty nawodnienie rzeki. Jest to tym bardziej dotkliwe, że teren ten jest chroniony programem Natura 2000.