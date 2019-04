XXXI Festiwal Kwiatów i Sztuki. Zakochaj się w książańskiej wiośnie!

Festiwal Kwiatów to najbardziej kwieciste i bogate w atrakcje wydarzenie organizowane w bajecznym Zamku Książ w Wałbrzychu. W tym roku przestrzenie zamku zamienią się w scenerię inspirowaną "Filmowym światem roślin", m.in. Księgą dżungli, bajeczną Alicją w Krainie Czarów czy fascynującym Tajemniczym ogrodem. W salach barokowych nie zabraknie motywów pełnych przepychu i arystokratycznych nut, zwłaszcza że tegorocznym kwiatem festiwalowym została róża. Przygotujcie się na prawdziwe święto wiosny, którą przywitamy poprzez finezyjne kompozycje, girlandy kwiatów, filmowe inspiracje, żywe kolory i pełny atrakcji program.

Jakie atrakcje czekają na gości XXXI edycji festiwalu?

Po raz pierwszy w książańskich podcieniach stanie makieta z Kolejkowa , po której poruszać się będą małe pociągi. To będzie wyjątkowa atrakcja dla małych i dużych!

Również i w tym roku nie zabraknie propozycji dla miłośników historii – we wszystkie dni festiwalu odbywać się będą wykłady o Hochbergach, zamkowych podziemiach, romansach na zamku, niewyjaśnionych historiach Książa, a nawet o… duchach!

To nie wszystko – zafascynowani historią obiektu powinni przygotować się na uroczyste odsłonięcie Makiety podziemi zamku, na której zobaczymy ich cały układ oraz scenki jakie mogły się tam wydarzyć w 1945 r. Oczywiście zachęcamy wszystkich by na żywo skorzystali również ze zwiedzania Podziemnej Trasu Turystycznej, która wzbogacona o prezentacje audiowizualne jest niezwykła podróżą w czasie i przestrzeni do tego interesującego, ale i tragicznego okresu.