Zabójcze zdjęcia. Pokusa nie do pokonania

Niedawno media obiegła informacja o śmierci turystki z Chin. Młoda kobieta, jak wielu śmiałków przed nią, postanowiła zrobić sobie selfie na skraju niebezpiecznego klifu "Devil’s Tear" na indonezyjskiej wyspie Nusa Lembongan. To nie pierwszy raz, gdy dla ładnego ujęcia, ktoś zrobił o jeden krok za dużo…

Tragedia na Nusa Lembongan nie była pierwszą, która zdarzyła się w tym miejscu . Po serii podobnych wypadków, do których doszło na malowniczym klifie, władze wyspy zainstalowały wzdłuż krawędzi poręcze i ogrodzenia, których turystom nie wolno przekraczać. Niestety chęć zrobienia "zabójczego" selfie , dla wielu okazuje się pokusą nie do pokonania.

Ryzykują dla zdjęcia

Nie ma dokładnych statystyk potwierdzających ile osób zginęło, próbując zrobić sobie zdjęcie w niebezpiecznym miejscu. Najbardziej szczegółowy raport, opublikowany w "Journal of Family Medicine and Primary Care", bazujący na doniesieniach prasowych w mediach anglojęzycznych, opisał 259 takich przypadków, do których doszło w latach 2011 - 2017. Wiadomo jednak, że te dane są mocno zaniżone, a ekstremalne fotki z ręki, zbierają coraz tragiczniejsze żniwo.